Аспирантам могут разрешить преподавать в вузах без стажа работы

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается разрешить аспирантам, успешно сдавшим кандидатские экзамены, преподавать в вузах в должности ассистента без обязательного стажа работы, документ доступен в думской электронной базе.
Автором инициативы выступил депутат Госдумы Станислав Наумов (ЛДПР). Отмечается, что законопроект разработан в целях поддержки молодых ученых, желающих осуществлять педагогическую деятельность, но еще не имеющих ученой степени кандидата наук. Действующим законодательством установлены требования для получения должности ассистента: наличие высшего профессионального образования и стажа работы в образовательном учреждении не менее одного года.
«Законопроектом предлагается предоставить возможность осуществления педагогической деятельности в должности ассистента аспирантам (адъюнктам) без предъявления требований к стажу работы в организации, осуществляющей образовательную деятельность. При этом у таких лиц должны быть успешно сданы кандидатские экзамены, определенные Минобрнауки России. Такие аспиранты (адъюнкты) будут допущены к обучению студентов бакалавриата», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Наумов считает, что данное изменение позволит заинтересованным в преподавании аспирантам поступать на должность ассистента профессорско-преподавательского состава, набираться опыта, а затем, по истечении года работы в образовательном учреждении, уже претендовать на должность преподавателя и развиваться дальше в этом направлении, что положительно скажется на динамике кадрового состава в университетах и количестве граждан, выбравших путь ученого и преподавателя.