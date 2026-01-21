Ричмонд
«Самый» город в мире: фоторепортаж из Дубая

«МК в Казани» публикует вторую часть фоторепортажа из крупнейшего мегаполиса ОАЭ. Дубай часто попадает в списки «самых, самых» городов мира. Так, в этом мегаполисе находятся самое высокое здание в мире — 828-метровый небоскреб Бурдж-Халифа и самое большое колесо обозрения. Также Дубай может похвастаться самым большим в мире искусственным архипелагом «Пальмовые острова». Город постоянно попадает в списки самых безопасных и самых чистых городов мира. В 2025 году крупнейший мегаполис ОАЭ оказался на первой строчке рейтинга самого привлекательного города для миллионеров. Кадры из Дубая — в нашей фотогалерее.

