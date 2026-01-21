В Мининском университете запустили программу обучения управления БПЛА

В Мининском университете в Нижнем Новгороде прошел военно-патриотический марафон «Время героя». Мероприятие состоялось при поддержке Фонда народного единства и Центра патриотического воспитания «Авангард». Участниками мероприятия стали свыше 200 студентов. Все они продемонстрировали свои военно-прикладные навыки, в том числе огневую, тактическую и инженерную подготовки. Также они показали знания тактической медицины и навыки управления БПЛА. Марафон состоялся на базе военно-патриотического центра, который открылся в Мининском университете в прошлом году.
Наш университет всегда был и остается не просто местом получения знаний, но и пространством для формирования гражданской ответственности, патриотизма и активной жизненной позиции. Патриотизм — это не слова и знание истории. Это конкретное дело. Это понимание, что задачи Родины выше личных, это ответственность за будущее страны.
Частью патриотического воспитания является и создание технологий, которые спасают жизнь бойцам. На базе Мининского университета в работу уже введена «Лаборатория беспилотных летательных аппаратов». Она представляет собой инновационное учебное пространство для проведения занятий по моделированию, конструированию, сборке, пилотированию и программированию БПЛА. В настоящее время в университете уже запущен набор на программу профессионального обучения «Оператор беспилотных авиационных систем».
— Эта программа пользуется большим спросом и, я уверен, даст нашей Родине новых защитников, — отметил Виктор Сдобняков.
Возможности войск БПЛА, в которые накануне стартовал набор в Нижегородской области, студентам показал военный комиссар Нижегородской области Сергей Агафонов.
«Здесь, как в любом виде или роде войск, нужны подготовленные специалисты. И в Мининском университете таких специалистов готовят, и за ними будущее», — уверен военный комиссар Нижегородской области.
По словам Агафонова, отличие специального контракта — в прохождении службы исключительно в подразделениях БПЛА. Сам контракт на военную службу заключается сроком на один год, а его продление возможно только при желании участника СВО.
— Интерес студентов к управлению БПЛА — яркий пример того, как, осваивая передовые технологии, молодое поколение участвует в развитии своей страны. Сегодня беспилотные системы представляют мощный инструмент, который активно используется в самых разных сферах: от сельского хозяйства и мониторинга окружающей среды до поисково-спасательных операций и, конечно же, обороны, — напомнил директор Фонда Народного Единства Петр Банников.