Минэнерго: теплоснабжение Минска полностью восстановлено

МИНСК, 21 янв — Sputnik. Энергетики полностью восстановили теплоснабжение в Минске, сообщил Telegram-канал «Минэнерго Официальный».

Источник: Sputnik.by

«В результате оперативных действий организаций Министерства энергетики во взаимодействии с экстренными и городскими службами завершены восстановительные работы на поврежденной тепломагистрали», — говорится в сообщении.

Специалисты «Минскэнерго» заменили вышедший из строя компенсатор, провели контроль качества смонтированного узла, выполнили поэтапное заполнение системы теплоносителем. Как отметили в сообщении, всего в работах задействовали свыше 200 специалистов, аварийные бригады работали круглые сутки.

Сейчас система теплоснабжения работает в штатном режиме. Гидравлические и температурные параметры соответствуют установленным нормативам, обеспечена стабильная подача тепла.

В Минэнерго поблагодарили жителей белорусской столицы за понимание и терпение во время проведения восстановительных работ.

Что произошло?

В понедельник, 19 января, в «Минскэнерго» сообщили о повреждении участка тепловой магистрали. Из-за этого в некоторых районах Минска снизилась температура в отопительных батареях и отсутствовала горячая вода.

Во вторник энергетики демонтировали поврежденный участок теплотрассы и заменили его новым элементом теплопровода.