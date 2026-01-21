Минэнерго: теплоснабжение Минска полностью восстановлено

«В результате оперативных действий организаций Министерства энергетики во взаимодействии с экстренными и городскими службами завершены восстановительные работы на поврежденной тепломагистрали», — говорится в сообщении.
Специалисты «Минскэнерго» заменили вышедший из строя компенсатор, провели контроль качества смонтированного узла, выполнили поэтапное заполнение системы теплоносителем. Как отметили в сообщении, всего в работах задействовали свыше 200 специалистов, аварийные бригады работали круглые сутки.
Сейчас система теплоснабжения работает в штатном режиме. Гидравлические и температурные параметры соответствуют установленным нормативам, обеспечена стабильная подача тепла.
В Минэнерго поблагодарили жителей белорусской столицы за понимание и терпение во время проведения восстановительных работ.
Что произошло?
В понедельник, 19 января, в «Минскэнерго» сообщили о повреждении участка тепловой магистрали. Из-за этого в некоторых районах Минска снизилась температура в отопительных батареях и отсутствовала горячая вода.
Во вторник энергетики демонтировали поврежденный участок теплотрассы и заменили его новым элементом теплопровода.