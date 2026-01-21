Международному аэропорту Симферополь имени Айвазовского исполнилось 90 лет

Международный аэропорт Симферополь имени Ивана Айвазовского отметил 90-летие. Первый регулярный рейс из Симферополя в Москву состоялся 1 мая 1936 года.
«21 января 1936 года Совет народных комиссаров Крымской АССР принял решение о строительстве аэропорта в Симферополе. Так начиналась история главной воздушной гавани Крыма», — рассказал глава республики Сергей Аксенов.
Первый полет в столицу России совершил трехмоторный самолет АНТ-9. Аэропорт пережил военные испытания, развивался и рос. В 1967 году он принял миллионного пассажира, а к 1990 году уже обслужил пять миллионов человек.
После присоединения Крыма к России аэропорт стал ключевым транспортным узлом и символом прогресса полуострова. В 2021 году он обслужил рекордное число пассажиров — 6,8 миллиона.