Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Международному аэропорту Симферополь имени Айвазовского исполнилось 90 лет

Первый регулярный рейс между в Москву состоялся 1 мая 1936 года.

Источник: Комсомольская правда

Международный аэропорт Симферополь имени Ивана Айвазовского отметил 90-летие. Первый регулярный рейс из Симферополя в Москву состоялся 1 мая 1936 года.

«21 января 1936 года Совет народных комиссаров Крымской АССР принял решение о строительстве аэропорта в Симферополе. Так начиналась история главной воздушной гавани Крыма», — рассказал глава республики Сергей Аксенов.

Первый полет в столицу России совершил трехмоторный самолет АНТ-9. Аэропорт пережил военные испытания, развивался и рос. В 1967 году он принял миллионного пассажира, а к 1990 году уже обслужил пять миллионов человек.

После присоединения Крыма к России аэропорт стал ключевым транспортным узлом и символом прогресса полуострова. В 2021 году он обслужил рекордное число пассажиров — 6,8 миллиона.

Узнать больше по теме
Сергей Аксенов: биография и жизненный путь главы Крыма
В сентябре 2024 года политика избрали на пост главы Республики Крым третий раз подряд. Собрали основное из биографии Сергея Аксенова: информацию о его детстве, карьере и работе на должности главы Крыма.
Читать дальше