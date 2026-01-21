Медицинские и социальные работники работают круглосуточно в ПВР в Адыгее

СОЧИ, 21 янв — РИА Новости. Медицинские и социальные работники, психологи и представители органов власти работают круглосуточно в пункте временного размещения на базе отдыха «Шапсуг» в Адыгее, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
«Отдельные задачи — по организации работы пункта временного размещения, который развернут на базе отдыха “Шапсуг”. В ПВР круглосуточно работают медики, психологи, социальные работники, представители органов власти», — говорится в его Telegram-канале.
Глава республики посетил ПВР в среду днем. Он отметил, что в пункте в настоящее время находятся 27 человек, до этого было 29.
«Пообщался с жителями аула Новая Адыгея, ознакомился с условиями их размещения. Постояльцы обеспечены всем необходимым», — сказал Кумпилов.
Ранее он сообщал, что зафиксирован прилет БПЛА в Тахтамукайском районе, произошел пожар, который затронул многоквартирный дом и парковку. По последним данным, пострадали 13 человек, девять из них госпитализированы, повреждены 12 домов. В районе введен режим ЧС.
Администрация Тахтамукайского района сообщила, что в связи с введением режима ЧС прокурором района и его заместителями организован прием граждан в ауле Тахтамукай на улице Чапаева, 24.