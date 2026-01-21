В СтГАУ разработали прототип робота для диагностики состояния тепличных растений

«Роботизированная платформа передвигается по заданному маршруту между рядами в теплице и выполняет съемку растений для выявления признаков заболеваний и отклонений в развитии. Полученные изображения автоматически подгружаются на цифровую платформу, где встроенная нейросеть рассчитывает показатели и формирует диагностические выводы. Ключевой технологический акцент проекта — отечественный контур данных и аналитики. Нейросеть является собственной разработкой СтГАУ, созданной совместно с АО “Агропромцифра”, — говорится в сообщении.