Мэр Омска назначил нового директора Лицейского театра

О назначении нового человека на должность директора Камерного драматического театра им. В. С. Решетникова — бывший Лицейский театр — сообщил сегодня, 21 января, омский градоначальник. Должность досталась бывшему директору Тарского драматического театра им. Ульянова Анджею Неупокоеву.
«Согласовал кандидатуру Анджея Анатольевича Неупокоева на должность директора Камерного драматического театра им. В. С. Решетникова (Лицейского театра)», — сообщается в телеграм-канале «Мэр Омска Сергей Шелест».
Также мэр сообщил, что выходец из Тары Анджей Неупокоев, 2,5 года проработал директором Камчатского театра драмы и комедии, а до этого почти 10 лет руководил Омским государственным северным драматический театром имени Ульянова в Таре.