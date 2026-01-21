Минтранс разработал проект закона о беспилотных автомобилях

В рамках этого ЭПР в 2023 году на трассе М-11 «Нева» было запущено движение грузовых высокоавтоматизированных транспортных средств, а в апреле 2025 года оно было расширено на ЦКАД в Московском регионе — транспорт ездит полностью в беспилотном режиме, но водитель находится в кабине. В 2026 году планируется запустить беспилотные грузовики и на трассе М-12 «Восток».