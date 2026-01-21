155 тысяч незаконных подвесов интернет-кабелей нашли на ЛЭП в Ростовской области

За 2025 год в Ростовской области зафиксировали больше 155 тысяч незаконных подвесов интернет-кабелей к опорам ЛЭП. Об этом со ссылкой на «Россети Юг» сообщает «Городской репортер».
Самовольный монтаж волоконно-оптических линий связи — нарушение, которое часто совершают провайдеры. Некоторые компании крепят свое оборудование без согласований, проектов и проверки надежности. В итоге опоры могут деформироваться или обрушиться, это создает прямую угрозу для жизни и здоровья людей.
Кроме того, незаконные подвесы мешают обслуживать электросети, были случаи травмирования монтажников.
Операторов связи призывают легализовать свои кабели, заключив договоры аренды. В иных случях необходим демонтаж.
В 2025 году незаконные кабели сняли с 5,7 тысячи опор в 30 районах области. Параллельно оформили более 324 тысяч договоров на разрешенное размещение телекоммуникационного оборудования.
