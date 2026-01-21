В Пермском крае завели дело на глав фирм из-за проблем с теплом в морозы

По данным ведомства, с декабря в Красновишерском округе основные отопительные котлы, обеспечивавшие подачу тепла в здания, стали работать с перебоями. Это привело к значительному снижению температуры в домах и учреждениях. В помещениях оказалось холоднее на 7−10 градусов, чем предусмотрено нормативами. При этом с декабря в Красновишерске наблюдались морозы.