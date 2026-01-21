Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае завели дело на глав фирм из-за проблем с теплом в морозы

ПЕРМЬ, 21 янв — РИА Новости. Следователи возбудили дело в отношении руководства теплоснабжающей организации пермского Красновишерска, где в домах зимой наблюдались проблемы с подачей тепла, сообщило СУСК РФ по региону.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, с декабря в Красновишерском округе основные отопительные котлы, обеспечивавшие подачу тепла в здания, стали работать с перебоями. Это привело к значительному снижению температуры в домах и учреждениях. В помещениях оказалось холоднее на 7−10 градусов, чем предусмотрено нормативами. При этом с декабря в Красновишерске наблюдались морозы.

«Возбуждено дело в отношении руководства ООО по факту ненадлежащей организации работы системы теплоснабжения жилых домов и социальных учреждений Красновишерска, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что сейчас теплоснабжение объектов в Красновишерске переведено на резервный котел. Запуск установленного нового оборудования пока невозможен из-за сохраняющихся низких температур.

Ранее краевое ГУМЧС предупредило о надвигающихся на регион морозах: до конца недели может похолодать до −40…-42 градусов.

Красновишерск находится на севере Пермского края, в 300 километрах от Перми. В городе проживают примерно 14 тысяч человек.