Откуда берется дискриминация по возрасту и почему она вредит обществу и бизнесу

Второй миф, который выделила эксперт, это миф о «необучаемости возрастных». Сотрудники 45+, напротив, часто обладают уникальным качеством — осознанностью обучения. Они учатся не «для галочки», а чтобы решить конкретную задачу, и делают это крайне эффективно. Они приносят с собой знания и опыт, которых нет у молодых коллег; у них уже сформировано понимание, зачем и почему та или иная технология или методология нужна бизнесу. Отказываясь от них, компания теряет не просто работника, а носителя колоссального жизненного и профессионального опыта, который невозможно получить быстро, заключила Проскокова.