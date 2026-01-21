В Омской области активно горят жилые дома, в которых погибают люди

Куда трагичнее закончились еще два пожара. В Муромцевском районе, в селе Камышино-Курское, полностью сгорели частный дом и веранда. Пожар бушевал на 59 квадратных метрах. В процессе разбора завалов был найден обгоревший человек. В Омском районе, в деревне Приветная, пожар в частном доме был еще масштабнее — огонь охватил 192 квадратных метра. И также, во время работы следователей на пепелище, был найдено обгоревшее человеческое тело.