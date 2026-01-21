В Омской области активно горят жилые дома, в которых погибают люди

По всей Омской области происходят пожары в частных домовладениях, заканчивающиеся трагично. В двух пожарах — в деревне Приветное и в селе Камышино-Курское погибли люди — их тела обгорели до такой степени, что спасатели в своей ежедневной сводке не смогли указать даже пол погибших.
В Тевризском районе произошел сильный пожар в деревне Кузнецово. В следствии разгула огненной стихии полностью сгорел двухквартирный дом. Два человека смогли самостоятельно выскочить из объятого пламенем жилища, однако, при эвакуации, пострадала женщина — ей понадобилась медицинская помощь.
Куда трагичнее закончились еще два пожара. В Муромцевском районе, в селе Камышино-Курское, полностью сгорели частный дом и веранда. Пожар бушевал на 59 квадратных метрах. В процессе разбора завалов был найден обгоревший человек. В Омском районе, в деревне Приветная, пожар в частном доме был еще масштабнее — огонь охватил 192 квадратных метра. И также, во время работы следователей на пепелище, был найдено обгоревшее человеческое тело.