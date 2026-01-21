Ричмонд
Ракетоносцы Ту-95МС выполнили 11-часовой полет над Японским морем. Видео

Российские Ту-95МС совершили плановый 11-часовой полет над нейтральными водами Японского моря. Минобороны опубликовало кадры работы экипажей под прикрытием истребителей Су-35С и Су-30СМ.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России совершили плановый полет над нейтральными водами Японского моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Самолеты находились в воздухе более 11 часов, а их сопровождение обеспечивали истребители Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил.

Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Как отметили в оборонном ведомстве, экипажи дальней авиации на регулярной основе выполняют аналогичные задачи над акваториями Арктики, Атлантики, Тихого океана, а также Черного и Балтийского морей.

