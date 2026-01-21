Ракетоносцы Ту-95МС выполнили 11-часовой полет над Японским морем. Видео

Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Как отметили в оборонном ведомстве, экипажи дальней авиации на регулярной основе выполняют аналогичные задачи над акваториями Арктики, Атлантики, Тихого океана, а также Черного и Балтийского морей.