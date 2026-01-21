Более 60 предпринимателей пострадали из-за пожаров в Ангарске и Слюдянке. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, пострадавшие бизнесмены получат юридические консультации. Напомним, 17 января 2026 года в Ангарске загорелся торговый центр «Автомир», уже на следующий день в Слюдянке произошел пожар гостиницы.