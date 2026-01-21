Более 60 предпринимателей пострадали из-за пожаров в Ангарске и Слюдянке. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, пострадавшие бизнесмены получат юридические консультации. Напомним, 17 января 2026 года в Ангарске загорелся торговый центр «Автомир», уже на следующий день в Слюдянке произошел пожар гостиницы.
— Каждое обращение будет рассмотрено индивидуально. Наша задача не только поддерживать рост бизнеса, но и оказывать поддержку в таких непростых ситуациях, — пояснила директор Центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова.
Для оперативной отработки возникающих вопросов создали чат. Каждая ситуация будет рассмотрена отдельно, и для нее будет составлен персональный набор мер поддержки, собранный из предложений для развития.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Усолье-Сибирском завели уголовное дело из-за холодных квартир в доме для переселенцев.