Омские железнодорожники помогли с путешествием почти четырем тысячам инвалидов

В 2025 году более 3,7 тысяч пассажиров с ограниченными возможностями здоровья воспользовались ситуационной помощью на железнодорожных вокзалах в Омской области. Такую цифру озвучили сегодня, 21 января, на сайте компании РЖД.
Центр содействия мобильности ОАО «РЖД» работает на всех вокзалах Омской области в круглосуточном режиме без выходных дней. Путешествующих инвалидов работники вокзалов встречают и сопровождают, помогают им оформить билеты, сдать багаж и сесть в поезд. При необходимости, для перемещения по территории вокзала, пассажирам этой категории предоставляется кресло-коляска или каталка.
Также в ведомстве отметили, что на вокзале станции Омск-Пассажирский действует Центр содействия мобильности ОАО «РЖД». Он представляет собой отдельный зал ожидания со специализированной мебелью, в том числе для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Для слабослышащих пассажиров в зале установлено индукционное оборудование. Работает терминал, с помощью которого можно узнать информацию об услугах вокзала, получить видеоконсультацию. Как отметили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, количество путешествующих людей с ограниченными возможностями выросло в прошлом году на 6% по сравнению 2024 годом.