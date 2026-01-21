Омские железнодорожники помогли с путешествием почти четырем тысячам инвалидов

Также в ведомстве отметили, что на вокзале станции Омск-Пассажирский действует Центр содействия мобильности ОАО «РЖД». Он представляет собой отдельный зал ожидания со специализированной мебелью, в том числе для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Для слабослышащих пассажиров в зале установлено индукционное оборудование. Работает терминал, с помощью которого можно узнать информацию об услугах вокзала, получить видеоконсультацию. Как отметили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, количество путешествующих людей с ограниченными возможностями выросло в прошлом году на 6% по сравнению 2024 годом.