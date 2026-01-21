Ричмонд
Глава Ростовской области сообщил о непростой ситуации из-за воздушных атак

Юрий Слюсарь: на Дону растет число воздушных атак.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь отметил осложнение обстановки из-за участившихся воздушных атак. Глава региона прокомментировал ситуацию на совещании по итогам работы МЧС в ЮФО за прошедший год, передает агентство «Интерфакс».

— Обстановка непростая и осложняется, растет число воздушных атак. Это ведет нас к более оперативной и эффективной работе по своевременному оказанию помощи людям, — сказал Юрий Слюсарь.

В 2026 году ключевым приоритетом совместной работы властей и МЧС будет усиление защиты населения и территории.

Напомним, в ночь на 21 января в Ростовской области ликвидировали три БПЛА самолетного типа. Воздушную атаку отразили в Таганроге, Каменском и Тарагсовском районах, в этих случаях ущерб не зафиксировали. Также не сообщалось о пострадавших.

При этом ранее в регионе произошли атаки с более серьезными последствиями.

В частности, 14 января в Ростове-на-Дону загорелись здания промышленного и складского предприятий в западной промзоне, а также пострадала многоэтажка в Левенцовском микрорайоне. Кроме того, два частных дома сгорели в садовом товариществе «Факел» и Ленинаване Мясниковского района. После атак погиб один человек, еще четверо жителей региона, в том числе 4-летний ребенок, пострадали.

Также после серии атак пострадал Таганрог. От людей приняли 856 заявлений на выплату материальной помощи. 13 января из-за БПЛА погибла 65-летняя женщина.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

