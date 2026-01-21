Глава Ростовской области сообщил о непростой ситуации из-за воздушных атак

В частности, 14 января в Ростове-на-Дону загорелись здания промышленного и складского предприятий в западной промзоне, а также пострадала многоэтажка в Левенцовском микрорайоне. Кроме того, два частных дома сгорели в садовом товариществе «Факел» и Ленинаване Мясниковского района. После атак погиб один человек, еще четверо жителей региона, в том числе 4-летний ребенок, пострадали.