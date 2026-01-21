Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовчанка полтора года искала диагноз и узнала, что у нее рак четвертой стадии

Ростовчанка рассказала, как узнала про лимфому спустя 1,5 года диагностики.

Источник: Комсомольская правда

34-летняя Ксения Толмачева из Ростова-на-Дону больше года ходила по врачам, прежде чем узнала диагноз — лимфома Ходжкина четвертой стадии. Свою историю она рассказала корреспонденту «КП — Ростов».

— Самое страшное для меня — не больница, а разлука с маленькой дочкой, — говорит женщина.

По ее словам, первые симптомы появились в сентябре 2024 года: сильная усталость, температура и увеличенные лимфоузлы. Со временем добавились зуд кожи, состояния, похожие на простуду, боли и постоянная температура до 38,5 градуса.

Сейчас Ксения проходит курс химиотерапии. из архива героя публикации.

К диагнозу привели обследования и гистология: после КТ врачи увидели множественные увеличенные лимфоузлы и образование в средостении, а затем подтвердили лимфому.

Сейчас Ксения проходит курс химиотерапии. И впереди — контрольные обследования.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.