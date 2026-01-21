Вице-премьер Петкевич раскрыла, сколько молодых врачей в Беларуси остается работать после распределения

Заместитель премьер-министра Наталья Петкевич во время совместного заседания двух палат белорусского парламента, которое состоялось в среду, 21 января, раскрыла, сколько молодых врачей остается работать после распределения. Подробности приводит БелТА.
Вице-премьер обратила внимание, что в стране расширяется набор в медицинские вузы. Она отметила, что целевой набор по специальностям здравоохранения составил 80%. И добавила, что по завершении целевой подготовки выпускнику необходимо отрабатывать пять лет.
Наталья Петкевич заметил, что необходим какой-то период для того, чтобы набранные на новых условиях студенты пришли работать в отрасль.
— Тем не менее процесс накопления будущих специалистов уже на достаточно высокой стадии развития, — уточнила заместитель премьер-министра Беларуси.
По ее словам, закрепляемость молодых специалистов в названной отрасли составляет 79%. Речь идет про врачей, а также про средний медперсонал.
Ранее вице-премьер Наталья Петкевич сделала заявление о ситуации с лекарствами в Беларуси.
Кроме того, Петкевич сказала, что будет с целевой подготовкой в Беларуси.
Также вице-премьер сказала, что будет с повышением пенсий в Беларуси в 2026.