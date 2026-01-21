В Гродно мужчина умер, пытаясь завести автомобиль «прикуриванием». Подробности сообщили в эфире телерадиокомпании «Гродно».
В понедельник, 19 января, в Гродно во дворе по проспекту Янки Купалы было найдено тело мужчины без признаков жизни. Начальник отделения информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома Павел Колмогоров назвал предварительную версию случившегося. Житель Гродно пытался завести авто при помощи провода для «прикуривания». Он добавил, что в процессе случилось замыкание, которое вызвало небольшое возгорание в подкапотном пространстве.
По словам Колмогорова, в момент тушения возгорания, мужчина потерял сознание и умер.
— По предварительной информации, смерть не носит криминальный характер. Причиной стали проблемы со здоровьем, — заявил начальник отделения информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.
Ранее мы писали, что спасатели уберегли от разрушения горевший Крестовоздвиженский храм под Пружанами, который овеян чудесами.
Тем временем СК раскрыл детали жестокого убийства минчанки ее интернет-знакомым: «Нанес 39 ударов ножом».
А еще Белгидромет раскрыл причины повышенного уровня загрязнения воздуха в Минске.