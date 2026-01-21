Власти Гомеля выплатили рыночную цену разрушенных взрывом газа квартир

Больше месяца назад, днем 17 декабря 2025 года, в третьем подъезде дома № 3 по ул. Косарева в Гомеле произошел взрыв газа, из-за которого погибла женщина, были разрушены перекрытия двух этажей и в итоге конструкции торцевых квартир с 5 по 10 этаж были разобраны (здесь подробнее).