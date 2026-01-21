Семь белорусских спортсменок выступят на Олимпиаде-2026 в Италии

21 января сообщили, что возможность выступить на Играх получили еще Анна Деруго и Анастасия Андриянова. Они, как и олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Анна Гуськова, выступят в лыжной акробатике. На Олимпиаде в Пекине-2022 Гуськова завоевала свою вторую олимпийскую медаль — серебро, Андриянова заняла 12-е место, а Деруго — 24-е.