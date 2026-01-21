Ричмонд
Семь белорусских спортсменок выступят на Олимпиаде-2026 в Италии

Белорусская сборная получила еще две лицензии на Олимпиаду-2026.

Источник: Комсомольская правда

Белорусская сборная на зимней Олимпиаде в Италии будет состоять из семи женщин. Это стало известно после того, как фристайлисты получили еще две лицензии.

21 января сообщили, что возможность выступить на Играх получили еще Анна Деруго и Анастасия Андриянова. Они, как и олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Анна Гуськова, выступят в лыжной акробатике. На Олимпиаде в Пекине-2022 Гуськова завоевала свою вторую олимпийскую медаль — серебро, Андриянова заняла 12-е место, а Деруго — 24-е.

Кроме фристайлисток в Милане и Кортине, принимающие Игры, выступят Мария Шканова (горнолыжный спорт), Марина Зуева (конькобежный спорт), Анна Королева (лыжные гонки) и Виктория Сафонова (фигурное катание).

А вот белорусскую сборную по биатлону вообще не допустили к участию в Кубке мира, а значит и лишили шансов отобраться на Олимпиаду. Здесь подробности отборочных соревнований.

