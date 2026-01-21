Телевидение Латвии включит рекламу во время выступления белорусов на Олимпиаде

В Латвии во время выступления спортсменов из России и Беларуси на Олимпийских играх будут включать рекламу, сказал представитель телекомпании TV3 Group Томс Цирценис, пишет РИА Новости.
— Это преднамеренное редакционное решение, а не техническое совпадение, поэтому эти моменты используются для запланированных рекламных пауз, — цитируют Цирцениса латвийские СМИ.
Он сказал, что ТВ Латвии уже делало так по отношению к спортсменам, выступающим под нейтральным флагом, на минувшем чемпионате Европы по санному спорту. И теперь продолжит эту практику на Олимпийских играх.
Кстати, ранее Олимпийский комитет Латвии рекомендовал латвийским спортсменам избегать любых контактов, общих фотографий и общения вне соревнований с представителями России и Беларуси.
Напомним, что Игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. На них выступят семь белорусских спортсменок.
