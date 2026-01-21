Самая дорогая квартира продана в Минске за $553 577 — вот где она находится

В декабре 2025 года самая дорогая сделка была в ЖК «Депо», расположенном на улице Киселева в Минске. Так, квартира в 121,2 квадратных метра была продана за 553 577 долларов. Цена «квадрата» составила 4 567 долларов, что стало самым высоким показателем в последний месяц года.