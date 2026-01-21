Самая дорогая квартира продана в Минске за $553 577 — вот где она находится. Подробности приводит агентство «Минск-Новости».
В декабре 2025 года самая дорогая сделка была в ЖК «Депо», расположенном на улице Киселева в Минске. Так, квартира в 121,2 квадратных метра была продана за 553 577 долларов. Цена «квадрата» составила 4 567 долларов, что стало самым высоким показателем в последний месяц года.
Также в числе самых дорогих сделок в столице оказались квартира, расположенная по проспекту Независимости, 95а. Она была продана за 470 000 долларов. Ее площадь составила 179,4 «квадрата». Называется и квартира на улице Пионерской. Ее площадь — 120,4 «квадрата», была продана за 489 000 долларов.
