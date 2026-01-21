Белгидромет сказал, что повышенный уровень загрязнения воздуха сохраняется в Минске 21 января

Белгидромет раскрыл причины повышенного уровня загрязнения воздуха в Минске. Подробности БелТА озвучили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
«21 января в Минске сохраняется повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха», — обратили внимание в Белгидромете.
И пояснили, что об указанном свидетельствуют результаты наблюдений на станциях непрерывного измерения содержания приоритетных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, которые находятся в белорусской столице.
Синоптики уточнили, что, как и 20 января, в среду, 21 января, фиксируется увеличение содержания в воздухе оксида азота. В частности, превышение установленных гигиеничных предельно допустимых концентраций наблюдается в пяти точках Минска. К вчерашним точкам (подробнее мы писали здесь) добавилась улица Корженевского.
«По состоянию на 12.00 максимальная концентрация азота оксида достигала 2,4 ПДК», — сообщили в Белгидромете.
Синоптики поясняют, что ухудшение качества воздуха в Минске связано со сложившимися метеорологическими условиями: безветренная погода, приземная инверсия, которая препятствует выносу загрязняющих веществ в верхние слои атмосферы и очищению воздуха.
Для крупных автотранспортных и промышленных предприятий столицы и далее действуют предупреждения о неблагоприятных метеорологических условиях с целью выполнения ими мероприятий по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду.
