Белгидромет сказал, что повышенный уровень загрязнения воздуха сохраняется в Минске 21 января

Синоптики уточнили, что, как и 20 января, в среду, 21 января, фиксируется увеличение содержания в воздухе оксида азота. В частности, превышение установленных гигиеничных предельно допустимых концентраций наблюдается в пяти точках Минска. К вчерашним точкам (подробнее мы писали здесь) добавилась улица Корженевского.