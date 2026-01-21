«Минскэнерго» сказало о ситуации с отоплением и горячей водой 21 января, после аварии на теплотрассе, которая случилась 19 января.
В организации заметили, что был завершен важный этап восстановительных работ, проведенных на магистральной тепловой сети № 41:
«После успешного проведения ремонтных мероприятий на поврежденном участке специалисты осуществили заполнение участка магистрали сетевой водой».
Специалисты предприятия «Минскэнерго» начали финальную стадию восстановительных работ. Она связана с настройкой температурных и гидравлических параметров системы теплоснабжения. Указанный мероприятия направлены на обеспечение стабильного, а также эффективного функционирования магистрали после аварийного ремонта.
Тем временем ЖКХ сказало о жалобах минчан после порыва теплотрассы: «Обращения о недостаточно теплых батареях и отсутствии тепла в отдельных комнатах».
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался об утечке на теплотрассе, из-за чего в ряде районов Минска нарушилась подача тепла в батареи: «Думаю, надо предупредить начальников… Но, наверное же, знают».
Кроме того, Минэнерго заявило про изменения режима отопления в Беларуси после поручения Лукашенко.