В Омской области проживают более 8 тысяч пенсионерок, имеющих пятерых и более детей

С 1 января текущего года этим женщинам увеличена пенсия на основании поправок в федеральный закон.

Источник: Комсомольская правда

Омички с пятью и более детьми, получающие пенсию, получат перерасчет государственной поддержки в сторону увеличения. Повышение коснется более чем 8 тысяч многодетных мам.

Перерасчет в сторону увеличения стал возможен благодаря поправкам в федеральный закон. Если раньше при оформлении пенсии в стаж засчитывался уход максимум за четырьмя детьми, то сейчас — за пятым и каждым последующим ребенком. Наряду с продолжительностью стажа, рождение детей приносит родительнице и увеличение пенсионных коэффициентов: 2,7 за первого, 5,4 — за второго, по 8,1 за третьего и следующих малышей, при условии, что уход за ними будет вестись не менее 1,5 лет.

Новые правила касаются не только женщин, выходящих на пенсию в 2026 году, но и на действующих пенсионерок. Заявления на перерасчет пенсии можно подать в любой клиентской службе Отделения СФР по Омской области либо через портал «Госуслуги».