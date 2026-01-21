В Омской области проживают более 8 тысяч пенсионерок, имеющих пятерых и более детей

Перерасчет в сторону увеличения стал возможен благодаря поправкам в федеральный закон. Если раньше при оформлении пенсии в стаж засчитывался уход максимум за четырьмя детьми, то сейчас — за пятым и каждым последующим ребенком. Наряду с продолжительностью стажа, рождение детей приносит родительнице и увеличение пенсионных коэффициентов: 2,7 за первого, 5,4 — за второго, по 8,1 за третьего и следующих малышей, при условии, что уход за ними будет вестись не менее 1,5 лет.