Из Петербурга в Белоруссию запустят два новых автобуса

Транспортировка пассажиров будет осуществляться современными комфортабельными автобусами большой вместительности на 50 посадочных мест.

Источник: Freepik

Петербург увеличивает количество маршрутов международного автобусного сообщения с Беларусью. Начиная с предстоящей субботы запускаются два новых регулярных рейса, следующих в города Барановичи и Бегомль. Отправляться автобусы будут с городского автовокзала, находящегося в ведении СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта», как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Первый рейс (№ 0608) отправляется в Барановичи 24 января в 23:30. Путешествие займет около 14 часов с промежуточными остановками в городах Витебск и Минск. График движения — еженедельно, по субботам.

Второй рейс (№ 3189) начнёт движение 5 февраля, стартуя каждые двое суток в 22:00. Продолжительность путешествия составит 11 часов с единственной остановкой в Пскове. Вся информация указана по московскому времени.

Транспортировка пассажиров будет осуществляться современными комфортабельными автобусами большой вместительности на 50 посадочных мест. Салоны оснащены удобствами: туалетами, системой кондиционирования, разъемами USB для зарядки устройств и беспроводным доступом в Интернет.