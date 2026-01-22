Из Петербурга в Белоруссию запустят два новых автобуса

Петербург увеличивает количество маршрутов международного автобусного сообщения с Беларусью. Начиная с предстоящей субботы запускаются два новых регулярных рейса, следующих в города Барановичи и Бегомль. Отправляться автобусы будут с городского автовокзала, находящегося в ведении СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта», как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.