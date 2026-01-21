СК наградил школьника, отбившего ребенка у возможного похитителя

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 янв — РИА Новости. Школьник, отбивший на улице в Костроме ребенка у предполагаемого похитителя, награжден благодарственным письмом руководителя СУСК РФ по Костромской области.
«По поручению руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации генерал-майора юстиции Д. Н. Левченко на торжественном мероприятии… заместитель руководителя С. А. Болтышов вручил благодарственное письмо “За активную гражданскую позицию и помощь в изобличении преступника” школьнику из города Костромы Денису Смирнову», — говорится в сообщении СУСК.
По данным ведомства, в сентябре 2025 года на улице Мичуринцев в Костроме незнакомый мужчина с преступными намерениями подошел к малолетнему мальчику и предложил ему пройти с ним, взяв ребенка за руку. Свидетелем этой ситуации стал школьник Денис Смирнов, который находился неподалеку. Он потребовал от незнакомца оставить мальчика, однако мужчина проигнорировал его слова и представился отцом ребенка. Однако по реакции ребенка Денис понял, что мужчина врет. Он бросил камень в злоумышленника, тот замешкался, и ребенок смог убежать.
«Денис, ты настоящий герой нашего времени. Твой поступок вызывает огромное уважение. Ты не растерялся и мгновенно среагировал, проявив настоящую решимость и мужество в критический момент», — поблагодарил юного героя замруководителя СУСК, выразив также благодарность и родителям школьника.
Помимо благодарственного письма, Денису был вручен памятный подарок от коллектива следственного управления.
СУСК информирует, что в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о покушении на похищение заведомо несовершеннолетнего. Установлено, что обвиняемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений в отношении несовершеннолетних. Уголовное дело находится на завершающей стадии расследования, отмечают в следственном управлении.