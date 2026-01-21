Ричмонд
РЭО и Бауманка разработали образовательные программы по переработке отходов

Набор на программы откроется в марте 2026 года.

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана и Российский экологический оператор (РЭО) разработали новые программы повышения квалификации «Технологии переработки отходов» и «Низкоуглеродное развитие в переработке отходов». Об этом сообщает пресс-служба РЭО.

«Набор на них откроется в марте этого года. Программа “Технологии переработки отходов” предназначена для специалистов в области обращения с отходами и направлена на углубление знаний о современных технологиях переработки, утилизации и управления отходами в соответствии с актуальными нормативно-правовыми требованиями. Курс включает лекции с привлечением экспертов из РЭО и компаний реального сектора, что обеспечивает практическую ориентированность программы», — говорится в сообщении.

Вторая программа «Низкоуглеродное развитие в переработке отходов» направлена на формирование и совершенствование компетенций специалистов в области экологического регулирования, управления отходами и низкоуглеродного развития. Выпускники программы будут готовы к разработке и внедрению мероприятий по снижению углеродного следа, ведению учета выбросов парниковых газов и участию в климатических проектах в отрасли переработки отходов.

«Бауманка» является активным участником нашего консорциума по экономике замкнутого цикла. В рамках его работы университет продолжает прилагать большие усилия, взращивая кадры для отрасли обращения с отходами", — отметили в РЭО.