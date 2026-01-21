РЭО и Бауманка разработали образовательные программы по переработке отходов

«Набор на них откроется в марте этого года. Программа “Технологии переработки отходов” предназначена для специалистов в области обращения с отходами и направлена на углубление знаний о современных технологиях переработки, утилизации и управления отходами в соответствии с актуальными нормативно-правовыми требованиями. Курс включает лекции с привлечением экспертов из РЭО и компаний реального сектора, что обеспечивает практическую ориентированность программы», — говорится в сообщении.