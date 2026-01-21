Ричмонд
РИА Новости: «Билайн» закрыл возможность просмотра YouTube без VPN.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Некоторые пользователи «Билайна» получили доступ к просмотру YouTube без VPN из-за внутреннего тестирования «Билайна», сейчас этот доступ закрыт, рассказали РИА Новости в компании.

Ранее в приложении оператора появилась возможность смотреть YouTube без VPN.

«Сервис проходил тестирование в закрытом контуре компании. В какой-то момент он стал кратковременно доступен для ограниченного числа абонентов в коммерческой сети. На текущий момент доступ к сервису закрыт», — сообщили в компании.