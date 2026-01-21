От удара током погиб бывший руководитель «Укрэнерго» Алексей Брехт

Погиб бывший временно исполняющий обязанности председателя правления НЭК «Укрэнерго» Алексей Брехт. Смерть наступила в результате поражения электрическим током на одной из подстанций компании. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.
По данным собеседника издания, Брехт находился на объекте и коснулся провода под напряжением.
Алексей Брехт руководил «Укрэнерго» в статусе врио главы правления с 5 сентября 2024 года по 30 июня 2025 года. В последнее время он занимал должность члена правления компании, отвечая за эксплуатацию и восстановление сетей.
Министерство энергетики Украины подтвердило гибель специалиста, назвав его смерть «невосполнимой утратой для отрасли». В ведомстве отметили, что Брехт отдал энергетике более 25 лет, пройдя путь от инженера на Киевской ГАЭС до руководителя.