От удара током погиб бывший руководитель «Укрэнерго» Алексей Брехт

На Украине от удара током погиб бывший врио главы «Укрэнерго» Алексей Брехт. По сообщениям СМИ, причиной произошедшего стал провод под напряжением.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Погиб бывший временно исполняющий обязанности председателя правления НЭК «Укрэнерго» Алексей Брехт. Смерть наступила в результате поражения электрическим током на одной из подстанций компании. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

По данным собеседника издания, Брехт находился на объекте и коснулся провода под напряжением.

Алексей Брехт руководил «Укрэнерго» в статусе врио главы правления с 5 сентября 2024 года по 30 июня 2025 года. В последнее время он занимал должность члена правления компании, отвечая за эксплуатацию и восстановление сетей.

Министерство энергетики Украины подтвердило гибель специалиста, назвав его смерть «невосполнимой утратой для отрасли». В ведомстве отметили, что Брехт отдал энергетике более 25 лет, пройдя путь от инженера на Киевской ГАЭС до руководителя.