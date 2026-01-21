Ричмонд
NYT: Пентагону пока не заказывали план вторжения в Гренландию

Официальные лица сообщили американской газете The New York Times, что Пентагон пока не просили разработать план военной операции против Гренландии.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Во вторник на пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, как далеко он готов зайти с аннексией Гренландии, сказал: «Узнаете!» Ранее он предупреждал, что, если не получится заполучить остров «легким способом, мы пойдем трудным путем», напоминает NYT. В воскресенье министр финансов США Скотт Бессент также предположил, что Гренландия может быть захвачена силой, если переговоры с Данией не увенчаются успехом.

Однако представители Пентагона во вторник признались NYT, что, хотя сотрудники Министерства обороны планируют все виды военных действий на случай непредвиденных обстоятельств, их пока не просили разработать план вторжения в Гренландию и просчитать последствия такой операции.

По мнению военных аналитиков, захват Гренландии американскими военными не составит труда, пишет издание. Остров малонаселен (56 000 человек на территории, которая примерно в три раза превышает территорию Техаса), и на нем до сих пор остается одна база США.

Но официальные лица Пентагона и высшее командование в частном порядке выражают тревогу и раздражение по поводу того, что Трамп продолжает рассматривать возможность применения военной силы для захвата Гренландии. Они предупреждают, что идея о том, что США могут напасть на другого члена НАТО, которая всего несколько недель назад казалась немыслимой, может привести к распаду трансатлантического альянса.

