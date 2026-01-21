NYT: Пентагону пока не заказывали план вторжения в Гренландию

Во вторник на пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, как далеко он готов зайти с аннексией Гренландии, сказал: «Узнаете!» Ранее он предупреждал, что, если не получится заполучить остров «легким способом, мы пойдем трудным путем», напоминает NYT. В воскресенье министр финансов США Скотт Бессент также предположил, что Гренландия может быть захвачена силой, если переговоры с Данией не увенчаются успехом.
По мнению военных аналитиков, захват Гренландии американскими военными не составит труда, пишет издание. Остров малонаселен (56 000 человек на территории, которая примерно в три раза превышает территорию Техаса), и на нем до сих пор остается одна база США.
Но официальные лица Пентагона и высшее командование в частном порядке выражают тревогу и раздражение по поводу того, что Трамп продолжает рассматривать возможность применения военной силы для захвата Гренландии. Они предупреждают, что идея о том, что США могут напасть на другого члена НАТО, которая всего несколько недель назад казалась немыслимой, может привести к распаду трансатлантического альянса.