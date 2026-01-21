Федеральная программа «СВОй бизнес»: в чем суть и кто может принять участие

В материале подробно разбираем, в чем суть федеральной программы «СВОй бизнес», кому она доступна, что в нее входит и как можно принять в ней участие.
Суть и цели федеральной программы «СВОй бизнес»
«СВОй бизнес» — федеральная программа по адаптации участников СВО к мирной жизни, в рамках которой ветеранам помогают с открытием собственного дела. Ее участники получают поддержку и сопровождение на всех этапах запуска бизнеса, в том числе и после завершения обучения и перехода к практике.
Организаторы из партии «Единая Россия» отмечают, что с помощью программы стать бизнесменом получится даже у тех, кто ранее вообще не имел отношения к предпринимательской деятельности. В ходе интенсивов участникам СВО придется столкнуться не только с теоретическим обучением, но и с решением задач на практике.
Программа действует с весны 2025 года.
Что входит в программу «СВОй бизнес» для участников СВО
Участников программы «СВОй бизнес» ждет пятидневный интенсив, во время которого ветераны боевых действий:
- изучат базовые навыки ведения бизнеса и узнают, как подобрать нужную форму собственности и какую систему налогообложения выбрать;
- сформируют подходящую им бизнес-идею;
- составят бизнес-план и ознакомятся с опытом реальных предпринимателей;
- пройдут обучение базовым навыкам для успешной коммуникации с клиентами и возможными партнерами;
- узнают о существующих региональных и федеральных мерах поддержки.
По завершению программы ее участники получат сертификат, подтверждающий получение необходимых навыков.
Кто и как может принять участие в программе «СВОй бизнес»
Принять участие в программе могут участники СВО и ветераны, вернувшиеся из зоны боевых действий полгода назад, а также совершеннолетние члены их семей. Подать заявку и пройти регистрацию можно по ссылке.
На старте планировалось, что принимать участие в программах поддержки смогут от 500 человек в год. В 2026-м же членами образовательного интенсива станут порядка 1000 бывших военнослужащих из 60 регионов страны.
В первом квартале 2026 года программа стартовала в Республике Дагестан, Москве, Республике Адыгея, Карачаево-Черкесии и Чувашии, а также в Новосибирской, Воронежской, Липецкой, Архангельской, Ростовской, Ленинградской и Орловской областях, Краснодарском и Ставропольском краях.
Отметим, что с января 2026 года у демобилизованных участников СВО есть возможность заключить соцконтракт на ведение бизнеса. Его размер — до 350 тысяч рублей, подробности — в отдельном нашем материале.