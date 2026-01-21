Ричмонд
Федеральная программа «СВОй бизнес»: в чем суть и кто может принять участие

Поддержка ветеранов специальной военной операции — одна из приоритетных задач государства в последние годы, и федеральная программа «СВОй бизнес» — одна из подобных мер.

Артем Черненко
Автор Новости Mail
Скрин сайта федеральной программы СВОй бизнес
Источник: SVOy_business

В материале подробно разбираем, в чем суть федеральной программы «СВОй бизнес», кому она доступна, что в нее входит и как можно принять в ней участие.

Суть и цели федеральной программы «СВОй бизнес»

«СВОй бизнес» — федеральная программа по адаптации участников СВО к мирной жизни, в рамках которой ветеранам помогают с открытием собственного дела. Ее участники получают поддержку и сопровождение на всех этапах запуска бизнеса, в том числе и после завершения обучения и перехода к практике.

Организаторы из партии «Единая Россия» отмечают, что с помощью программы стать бизнесменом получится даже у тех, кто ранее вообще не имел отношения к предпринимательской деятельности. В ходе интенсивов участникам СВО придется столкнуться не только с теоретическим обучением, но и с решением задач на практике.

Программа действует с весны 2025 года.

Что входит в программу «СВОй бизнес» для участников СВО

Участников программы «СВОй бизнес» ждет пятидневный интенсив, во время которого ветераны боевых действий:

  • изучат базовые навыки ведения бизнеса и узнают, как подобрать нужную форму собственности и какую систему налогообложения выбрать;
  • сформируют подходящую им бизнес-идею;
  • составят бизнес-план и ознакомятся с опытом реальных предпринимателей;
  • пройдут обучение базовым навыкам для успешной коммуникации с клиентами и возможными партнерами;
  • узнают о существующих региональных и федеральных мерах поддержки.

По завершению программы ее участники получат сертификат, подтверждающий получение необходимых навыков.

Кто и как может принять участие в программе «СВОй бизнес»

Принять участие в программе могут участники СВО и ветераны, вернувшиеся из зоны боевых действий полгода назад, а также совершеннолетние члены их семей. Подать заявку и пройти регистрацию можно по ссылке.

На старте планировалось, что принимать участие в программах поддержки смогут от 500 человек в год. В 2026-м же членами образовательного интенсива станут порядка 1000 бывших военнослужащих из 60 регионов страны.

В первом квартале 2026 года программа стартовала в Республике Дагестан, Москве, Республике Адыгея, Карачаево-Черкесии и Чувашии, а также в Новосибирской, Воронежской, Липецкой, Архангельской, Ростовской, Ленинградской и Орловской областях, Краснодарском и Ставропольском краях.

Отметим, что с января 2026 года у демобилизованных участников СВО есть возможность заключить соцконтракт на ведение бизнеса. Его размер — до 350 тысяч рублей, подробности — в отдельном нашем материале.

