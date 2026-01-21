Ричмонд
В Ростове водителя автобуса нашли по видео в соцсетях и оштрафовали на 1000 рублей

В Ростове водителю автобуса выписали два штрафа после публикации в сети.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону водителя пассажирского автобуса «Лотос» нашли по публикации в интернете и привлекли к ответственности за нарушение ПДД. Ему выписали штраф в 1000 рублей. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Ростовской области.

— В ходе проверки установлена личность водителя — им оказался 35-летний житель города, — уточнили в ГАИ.

По данным ведомства, водитель нарушил правила при маневрах и не уступил дорогу машине с преимуществом. За эти нарушения ему назначили два штрафа по 500 рублей.

В Госавтоинспекции напомнили, что водители пассажирского транспорта отвечают за безопасность людей. Ростовчан просят сообщать о грубых нарушениях на дороге и соблюдать ПДД.

В Ростове водителя автобуса нашли по видео в соцсетях и оштрафовали на 1000 рублей. Фото: Госавтоинспекция РО.

