В Ростове полицейские задержали 18-летнего парня с «наркотическим коктейлем»

В Ростове полицейские задержали молодого человека с крупным «наркотическим коктейлем». Об этом сообщает пресс-служба донской полиции.
Сотрудники патрульно-постовой службы задержали 18-летнего ростовчанина, у которого были при себе два пакета с порошком белого и голубого цвета, а также два свертка с комкообразным бежевым и темно-коричневым веществом. Общий вес подозрительных препаратов составил более 4,5 граммов. Правоохранители изъяли их и отправили на экспертизу, которая показала, что все они являются наркотическими средствами.
Молодой человек признался, что хранил запрещенные вещества для личного употребления. В отношении него было было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
