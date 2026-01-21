В Ростове полицейские задержали 18-летнего парня с «наркотическим коктейлем»

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали 18-летнего ростовчанина, у которого были при себе два пакета с порошком белого и голубого цвета, а также два свертка с комкообразным бежевым и темно-коричневым веществом. Общий вес подозрительных препаратов составил более 4,5 граммов. Правоохранители изъяли их и отправили на экспертизу, которая показала, что все они являются наркотическими средствами.