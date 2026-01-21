Ричмонд
В Ростове полицейские задержали 18-летнего парня с «наркотическим коктейлем»

Молодой человек переносил запрещенные вещества в четырех пакетах и свертках.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове полицейские задержали молодого человека с крупным «наркотическим коктейлем». Об этом сообщает пресс-служба донской полиции.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали 18-летнего ростовчанина, у которого были при себе два пакета с порошком белого и голубого цвета, а также два свертка с комкообразным бежевым и темно-коричневым веществом. Общий вес подозрительных препаратов составил более 4,5 граммов. Правоохранители изъяли их и отправили на экспертизу, которая показала, что все они являются наркотическими средствами.

Молодой человек признался, что хранил запрещенные вещества для личного употребления. В отношении него было было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

