В Иркутской области закончилась лесная амнистия

За время действия закона в регионе было рассмотрено 57 тысяч 987 спорных случаев. Однако 7 474 земельных участка не соответствовали условиям амнистии, и материалы по ним были направлены в Департамент лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу для восстановления нарушенных прав.