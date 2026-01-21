В Иркутской области закончилась лесная амнистия

В Иркутской области завершилась лесная амнистия, которая действовала с августа 2017 года до 1 января 2026 года. Этот федеральный закон позволял владельцам спорных земельных участков изменять их категорию без необходимости перевода земель.
— Участки часто становились причиной судебных разбирательств из-за несоответствий в реестрах. Владельцы таких земель рисковали потерять свои постройки. Также статус лесного фонда накладывает ограничения на использование этих участков, — объяснил министр лесного комплекса Приангарья Павел Кирдяпкин.
За время действия закона в регионе было рассмотрено 57 тысяч 987 спорных случаев. Однако 7 474 земельных участка не соответствовали условиям амнистии, и материалы по ним были направлены в Департамент лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу для восстановления нарушенных прав.