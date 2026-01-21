Ричмонд
Башкирия отправила в Китай крупную партию продовольственного гороха

Башкирский горох прошел все проверки и отправлен на экспорт в Китай.

Источник: Комсомольская правда

Из Башкирии в Китай отправили новую крупную поставку продовольственного гороха. Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, партия объемом две тысячи тонн была подготовлена одним из сельхозпредприятий Дюртюлинского района.

Специалисты надзорного ведомства провели тщательную проверку всей продукции, которая была загружена в 76 железнодорожных вагонов. Из каждого состава взяли пробы для анализа в аккредитованной лаборатории.

По итогам проведенных экспертиз в горохе не обнаружили опасных для растений вредителей, сорных семян или вредных микроорганизмов. В ведомстве подтвердили, что качество и безопасность партии полностью отвечают строгим фитосанитарным требованиям, которые предъявляет Китай к импортной продукции. На весь товар были оформлены и выданы необходимые фитосанитарные сертификаты, разрешающие экспорт.

