Путин внес в Совфед кандидатуры на пост замгенпрокурора

Путин предложил на пост замгенпрокурора кандидатуры Бажутова и Табельского.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес в Совет Федерации для консультаций по назначению на пост замгенпрокурора РФ кандидатуры Сергея Бажутова и Сергея Табельского, комитеты СФ обсудят этот вопрос 27 января, сообщил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.

«В соответствии с Конституцией РФ и федеральным законом о прокуратуре Российской Федерации в Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации В. В. Путина для проведения консультаций для назначения на должности заместителей Генерального прокурора Российской Федерации: Бажутова Сергея Александровича, Табельского Сергея Владимировича», — написал политик в своем Telegram-канале.

По словам Клишаса, в соответствии с регламентом палаты 27 января на совместном заседании комитетов Совета Федерации планируется рассмотреть представленные кандидатуры для целей проведения консультаций.

