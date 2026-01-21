Путин внес в Совфед кандидатуры на пост замгенпрокурора

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес в Совет Федерации для консультаций по назначению на пост замгенпрокурора РФ кандидатуры Сергея Бажутова и Сергея Табельского, комитеты СФ обсудят этот вопрос 27 января, сообщил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
«В соответствии с Конституцией РФ и федеральным законом о прокуратуре Российской Федерации в Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации В. В. Путина для проведения консультаций для назначения на должности заместителей Генерального прокурора Российской Федерации: Бажутова Сергея Александровича, Табельского Сергея Владимировича», — написал политик в своем Telegram-канале.
По словам Клишаса, в соответствии с регламентом палаты 27 января на совместном заседании комитетов Совета Федерации планируется рассмотреть представленные кандидатуры для целей проведения консультаций.