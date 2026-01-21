YouTube назвал борьбу с некачественным ИИ-контентом приоритетом в 2026 году

«Развитие искусственного интеллекта вызвало опасения по поводу низкокачественного контента, также известного как AI Slop… Мы активно развиваем наши проверенные системы, которые очень успешно борются со спамом и кликбейтом, а также сокращают распространение низкокачественного, повторяющегося контента», — написал Мохан в блоге.