Более 18 тысяч большегрузов приняла новая перехватывающая парковка в Ростове

С августа по декабрь 2025 года новая перехватывающая парковка на улице 1-й Луговой в Ростове-на-Дону приняла более 18,1 тысячи грузовых машин. Об этом рассказала заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова.
Напомним, улица 1-я Луговая связывает Ростовское транспортное кольцо с центром донской столицы и левобережной зоной. Ранее нерегулируемая стоянка для крупного транспорта на этом участке осложняла проезд. Новую стоянку организовали в 2025 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— Создание объекта позволило устранить хаотичную стоянку, освободить полосу движения, а также улучшить маневренность легкового и пассажирского транспорта. Ежемесячно в среднем комплекс принимает порядка 4,5 тысячи большегрузов, — отметила Алена Беликова.
На территории новой парковки площадью больше 4 га создади санитарно-гигиенические блоки, душевые, пункты питания, магазин и доступ к сети Wi-Fi. Также на площадке смонтировали освещение и сделали скважину для водоснабжения.
На подъездах установили информационные щиты, указывающие верное направление. Введен строгий контроль с использованием систем фотовидеофиксации. В 2026 году планируют дальнейшее развитие инфраструктуры.
— В течение года будет обустроено твердое покрытие на всех внутренних дорогах парковки, запланирована поэтапная отсыпка территории для увеличения общей площади. В ближайшие месяцы ожидается открытие АЗС, — добавила Алена Беликова.
Также предполагается оборудование дополнительных мест отдыха для водителей.
