Более 18 тысяч большегрузов приняла новая перехватывающая парковка в Ростове

Напомним, улица 1-я Луговая связывает Ростовское транспортное кольцо с центром донской столицы и левобережной зоной. Ранее нерегулируемая стоянка для крупного транспорта на этом участке осложняла проезд. Новую стоянку организовали в 2025 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».