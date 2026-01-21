Путин призвал все уровни власти перейти к продуктивной работе

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил все уровни власти РФ перейти к продуктивной обстоятельной работе после новогодних праздников.
«Сегодня мы проводим первое совещание в наступившем 2026 году. Новогодние праздники позади, и сразу обращаю ваше внимание на то, что все уровни власти должны перейти к продуктивной обстоятельной работе», — сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
Совещание проходит в режиме видео-конференц-связи. Ожидается, что с докладами выступят вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин. Также свои доклады представят министр экономического развития Максим Решетников, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, глава Минпромторга Антон Алиханов и статс-секретарь — заместитель министра обороны Анна Цивилева.