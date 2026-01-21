Путин призвал все уровни власти перейти к продуктивной работе

«Сегодня мы проводим первое совещание в наступившем 2026 году. Новогодние праздники позади, и сразу обращаю ваше внимание на то, что все уровни власти должны перейти к продуктивной обстоятельной работе», — сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.