В ГД предложили использовать ИИ для выявления «лихачей» на дорогах

Авторы инициативы отмечают, что фиксация действий водителя, создающих угрозу для окружающих участников движения, на практике крайне затруднена, особенно при отсутствии на месте инспектора Госавтоинспекции — в результате «лихачи» зачастую остаются безнаказанными. Из-за этого парламентарии предлагают применять технологии ИИ в системах дорожного наблюдения, чтобы расширить контроль за грубым хулиганским поведением на дорогах, при этом минимизируя зависимость от человеческого фактора.