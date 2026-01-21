Ричмонд
Житель Уфы лишился двух миллионов рублей при покупке авто

Уфимец перевел более 2 миллионов рублей мошенникам, соблазнившись выгодной покупкой внедорожника.

Источник: Комсомольская правда

Уфимец стал жертвой аферы при покупке внедорожника, потеряв более 2 миллионов рублей. Об этом сообщает МВД по Башкирии.

46-летний житель города нашел в мессенджере объявление о продаже машины. Доверившись «сотрудникам» фирмы, он перевел им сначала 600 тысяч рублей якобы на таможенный сбор, а затем, под давлением, еще 1,5 миллиона. Взамен ему прислали поддельные документы на иностранном языке и фото автомобиля.

Когда покупатель захотел лично забрать машину, ему начали выдумывать причины: от необходимости визы до штрафов за стоянку. После череды отговорок и новогодних праздников мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

