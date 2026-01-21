Житель Уфы лишился двух миллионов рублей при покупке авто

46-летний житель города нашел в мессенджере объявление о продаже машины. Доверившись «сотрудникам» фирмы, он перевел им сначала 600 тысяч рублей якобы на таможенный сбор, а затем, под давлением, еще 1,5 миллиона. Взамен ему прислали поддельные документы на иностранном языке и фото автомобиля.