Главные новости к вечеру 21 января 2026 года

Песков: Путин планирует встречу с Уиткоффом 22 января
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что мероприятие есть в графике президента.
Трамп заявил, что не будет применять военную силу в Гренландии
Президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на наличие необходимых ресурсов, он не намерен присоединять Гренландию силовым путем. Американский лидер выступил за немедленное начало переговоров о покупке острова.
Исполнителю теракта против генерала Кириллова вынесли приговор
Гражданин Узбекистана Курбонов, признавший вину в проведении теракта, в котором в 2024 году погиб начальник войск химзащиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов, приговорен к пожизненному сроку.
ФСБ предотвратила нападение на отдел полиции в Уфе
ФСБ предотвратила вооруженное нападение на отдел полиции в Уфе. Двое участников террористической ячейки подготовили оружие и самодельную бомбу. Главарь группы при задержании оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.
В Новосибирске обрушилась крыша ТЦ
В Первомайском районе Новосибирска два человека пострадали в результате обрушения крыши. Позднее из-под завалов рухнувшего здания спасли женщину.