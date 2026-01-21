Ричмонд
Главные новости к вечеру 21 января 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 21 января 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Песков: Путин планирует встречу с Уиткоффом 22 января

Источник: РИА "Новости"

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что мероприятие есть в графике президента.

Трамп заявил, что не будет применять военную силу в Гренландии

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на наличие необходимых ресурсов, он не намерен присоединять Гренландию силовым путем. Американский лидер выступил за немедленное начало переговоров о покупке острова.

Исполнителю теракта против генерала Кириллова вынесли приговор

Источник: РИА "Новости"

Гражданин Узбекистана Курбонов, признавший вину в проведении теракта, в котором в 2024 году погиб начальник войск химзащиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов, приговорен к пожизненному сроку.

ФСБ предотвратила нападение на отдел полиции в Уфе

Источник: ФСБ

ФСБ предотвратила вооруженное нападение на отдел полиции в Уфе. Двое участников террористической ячейки подготовили оружие и самодельную бомбу. Главарь группы при задержании оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.

В Новосибирске обрушилась крыша ТЦ

Источник: РИА "Новости"

В Первомайском районе Новосибирска два человека пострадали в результате обрушения крыши. Позднее из-под завалов рухнувшего здания спасли женщину.

