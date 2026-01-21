ИИ значительно ускорил обработку вопросов на Прямой линии, заявил Путин

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Искусственный интеллект значительно ускорил обработку вопросов, поступивших на прямую линию, заявил президент России Владимир Путин.
«Добавлю, что с недавнего времени в организации прямой линии, вы знаете об этом, применяются отечественные решения в сфере искусственного интеллекта. Если раньше на разбор обращений и назначение исполнителя могли уходить порой даже месяцы, до полугода шла работа, то теперь этот процесс занимает считанные минуты и, конечно, значительно ускоряет решение конкретных проблем», — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.
Президент отметил, что благодаря новым цифровым инструментам федеральные и региональные власти начали прорабатывать особо острые вопросы незамедлительно по мере их поступления, ещё до эфира.