Правительство прорабатывает вопрос продления работы детсадов, заявил Путин

Путин: кабмин прорабатывает вопрос продления работы детсадов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Правительство прорабатывает вопрос продления работы детских садов, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Были также предложения продлить работу ясельных групп в детских садах, чтобы родители могли забирать детей домой в более удобное время после своего рабочего дня. Мы обсуждали эти вопросы и с председателем правительства после прямой линии, и с вице-премьером, курирующим эти вопросы. Правительство прорабатывает и эти, и другие инициативы. Поручения на этот счет тоже давались», — сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.

Совещание проходит в режиме видео-конференц-связи. Ожидается, что с докладами выступят вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин. Также свои доклады представят министр экономического развития Максим Решетников, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, глава Минпромторга Антон Алиханов и статс-секретарь — заместитель министра обороны Анна Цивилева.

