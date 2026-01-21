Правительство прорабатывает вопрос продления работы детсадов, заявил Путин

«Были также предложения продлить работу ясельных групп в детских садах, чтобы родители могли забирать детей домой в более удобное время после своего рабочего дня. Мы обсуждали эти вопросы и с председателем правительства после прямой линии, и с вице-премьером, курирующим эти вопросы. Правительство прорабатывает и эти, и другие инициативы. Поручения на этот счет тоже давались», — сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.