Путин призвал власти регионов быть готовыми к морозам

Путин призвал регионы быть готовыми к приближающимся морозам и снегопадам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство РФ и власти регионов быть готовыми к приближающимся морозам и сильным снегопадам в ряде регионов.

«Я хочу обратиться ко всем коллегам и в федеральных органах власти, и в регионах. Всё-таки в конце недели в Центральной России, в Поволжье ожидаются и сильные морозы, и вероятное возвращение снегопадов по многим территориям. Поэтому нужно быть обязательно готовым и к такому развитию ситуации», — сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.