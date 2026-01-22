Ричмонд
В Ленинградской области представили логотип к 100-летию региона

Центральным элементом эмблемы стал маяк.

Источник: Администрация Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко презентовал официальный логотип, созданный к юбилею региона. Центральным элементом эмблемы стал маяк — символ света, лидерства и приграничного положения области. Два стилизованных нуля в дате образуют знак бесконечности, что, по словам главы региона, отражает идею непрерывного развития и работы на благо жителей.

«Мы нацелены массово вовлечь жителей Ленинградской области. У нас будут конкурсы на лучший памятник, на самое видовое место, на лучший туристический маршрут, тематический конкурс грантов и многое другое», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Ключевые проекты, приуроченные к юбилею, включают экологическую программу «Чистая Ладога», модернизацию мемориала «Дорога жизни», открытие филиала центра «Россия» и создание новых деловых и креативных пространств в Гатчине.

Торжества и мероприятия будут проходить в течение всего юбилейного года, а власти рассчитывают, что в них примут участие жители всех районов области.

