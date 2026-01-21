Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин назвал вопросы, поступающие на прямую линию, указанием к действию

Путин назвал вопросы, поступающие на прямую линию, прямым указанием к действию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал вопросы, поступающие на прямую линию, не только важнейшим индикатором, но и прямым указанием к действию для властей.

«Вопросы, которые поднимают граждане — это не только важнейший индикатор. Где, на каких направлениях государство должно концентрировать дополнительные усилия, добиваться больших результатов. Но каждое обращение — это и прямое указание к действию федеральных, региональных, местных органов власти», — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.